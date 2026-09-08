Москва8 сен Вести.Итальянский производителя мощных мотоциклов Ducati может уйти с молотка. Продажу этого своего актива рассматривает немецкий автоконцерн Volkswagen (VW), сообщает агентство Bloomberg.

Итальянский Ducati входит в группу Audi, которая принадлежит Volkswagen.

Ducati входит в 600 из примерно двух тысяч бизнесов Volkswagen, которые автоконцерн сейчас пересматривает рассказал глава Audi Гернот Делльне

VW находится в процессе масштабного пересмотра портфеля своих активов. Компания намерена сократить 50 тысяч рабочих мест, закрыть четыре завода в ФРГ, а также наполовину сократить модельное разнообразие. Будут закрыты заводы в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме, а флагманское производство в Оснабрюке будет переоборудовано под военное производство. Также Volkswagen принял решение к концу 2029 года ликвидировать марку Seat.

На автопром приходится до 7% ВВП Европы. Упадок европейского автопрома повлечет за собой падение уровня благосостояния всех европейцев, предупреждает глава производящей автозапчасти компании Gestamp Франсиско Риберас в интервью Financial Times (FT).