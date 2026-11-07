Германия побила рекорд по количеству уехавших граждан За год ФРГ покинули рекордные 289 тыс. граждан

Москва7 ноя Вести.В Германии поставлен антирекорд по количеству уехавших граждан за весь период статистических наблюдений. В 2025 году страну покинули почти 289 тыс. человек. Предыдущий максимум был зарегистрировали ровно 10 лет назад и составил 281,4 тыс. эмигрантов, сообщают "Известия".

Самыми популярными направлениями для эмиграции немцев стали Швейцария, Австрия и Испания. Среди молодежи также растет интерес к переезду за границу. В 2026 году 21% немцев в возрасте от 14 до 29 лет уже строят конкретные планы, еще 41% допускают возможность эмиграции.

Одновременно сокращается приток иностранцев, приезжающих в некогда желанную Германию. В 2025 году чистый миграционный прирост уменьшился с 430 тыс. до 235 тыс. человек. В результате численность жителей Германии сократилась на 110 тыс. и составила около 83,5 млн.

Главной причиной недовольства граждан ФРГ остается экономическая ситуация. Промышленность сталкивается с высокими затратами на энергию, ослаблением экспорта и усилением конкуренции.

Ранее эксперт ИС "Вести" Владислав Белов посоветовал Германии поучиться управлять экономикой у Польши.