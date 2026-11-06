Москва6 ноя Вести.Польша, страдающая от институционального кризиса, показывает Германии пример по управлению экономикой. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Он отметил, что Польша является лидером не только в Вышеградской группе, но и в Центральной и Восточной Европе.

Если мы говорим о ведущих государствах, а ими в Евросоюзе являются Германия, Франция и Италия, все три государства находятся в институциональном кризисе. В первую очередь Франция, в апреле будут уже выборы … . Польша является ведущим государством не только в Вышеградской группе, но и в целом в Центральной и Восточной Европе … При этом в Польше такой же институциональный кризис. При этом замечу на полях, что в отличие от Германии, в Польше хорошая экономическая ситуация, на удивление. И Польша как раз подает пример своей соседке, как надо правильно управлять экономикой. И здесь, наверное, Польша является исключением в целом, если мы говорим про Евросоюз отметил эксперт

Ранее Белов рассказал о процессе интеграции новых стран в ЕС. Он заявил, что Грузия выпала из этого процесса, а в Сербии он поставлен на паузу.