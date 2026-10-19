Москва19 окт Вести.Правительства по всей Европе не хотят решать проблемы своего населения, что приводит к многочисленным кризисам, однако первопричиной является невозможность государства обеспечить безопасность граждан. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий Отделом страновых исследований Института Европы РАН, вице-президент международной организации Общество "Россия – Германия" Владислав Белов.

Не только в Германии проблемы не решаются… Франция – смотрим Париж, Марсель, сожженная ратуша… сотни раненых полицейских… колоссальные потери имиджа инвестиционной привлекательности Франции. Многие задумаются, почешут затылки: "Стоит идти в такую страну, где государство не готово гарантировать внутреннюю безопасность не только граждан, но и соответствующего бизнеса?". А дальше у нас кто? Италия. И что мы видим в Италии?… Результат один: государство не может обеспечить безопасность граждан… Четвертая по величине – экономика Испании. Там уже жилье, квартирный вопрос рассказал Белов

Он отметил ситуацию в Германии, где правительства федеральных земель готовятся противостоять "Альтернативе для Германии", чья популярность только растет.

В Германии пять федеральных земель из Западной Германии будут бороться с "Альтернативой для Германии", у которой двузначные показатели [популярности]. Можно ли себе представить, что в консервативной Баварии сегодня популярность "Альтернативы для Германии" 20%? добавил эксперт

Ранее Белов заявил о системном кризисе в Евросоюзе. Он подчеркнул, что главные и крупнейшие страны ЕС, Франция и Германия, находятся в кризисе.