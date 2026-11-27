Эксперт Белов: очередной финансовый кризис в ЕС не исключен Белов допустил финансовый кризис в ЕС из-за споров о семилетнем бюджете

Москва27 ноя Вести.В Евросоюзе может возникнуть очередной финансовый кризис из-за споров о семилетнем бюджете. Такое мнение ИС "Вести" высказал замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

В принципе не исключен очередной финансовый кризис, вызванный, конечно, в этот раз не займами, а отсутствием решения по финансированию семилетнего бюджета сказал он

При этом он напомнил, что продолжение обсуждения бюджета ЕС будет идти в середине декабря.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что на саммите в Брюсселе планировалось достичь согласия между представителями европейских стран по вопросу бюджета на 2028-2034 годы. Но, констатировал он, достичь соглашения не удалось.