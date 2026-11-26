Журналист рассказал о противоречиях в ЕС по поводу бюджета Хабаров: в переговорах ЕС по бюджету есть противоречия, но соблазн велик

Москва26 ноя Вести.В переговорах представителей Евросоюза о долгосрочном бюджете есть противоречия, рассказал журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

Ранее сообщалось, что на саммите 26-27 ноября лидеры ЕС обсудят долгосрочный бюджет и новый кредит Украине. По оценке The Guardian, разногласия между представителями грозят выявить глубокие противоречия внутри ЕС.

Прежде всего, речь идет о новом кредите в размере 45 млрд евро для Киева на следующий год. И конечно же, речь идет о серьезных деньгах, и проблема с этим кредитом не только в нем самом, но и в процентах по кредиту, которые предстоит выплачивать, в том числе из общеевропейского бюджета. Многие возмущаются. Поэтому можно сказать, что противоречия есть, и противоречия серьезные заявил Хабаров

Однако, пояснил он, сам саммит не ставит своей целью поставить точку в обсуждениях по финансированию.

Этот чрезвычайный саммит и не ставит перед собой задачу что-либо решить. Скорее, как говорят еврочиновники, речь идет о возможном сближении позиций. Настоящие решения должны быть приняты в конце декабря на саммите Евросоюза 18 и 19 декабря. Так что время еще на согласование есть. И у евродеятелей, конечно, большое количество вопросов, но и соблазн тоже велик. Известно, в частности, что из последнего транша, который отправился на Украину, 40%, осталось в Европе в качестве заказа для европейских компаний добавил он

Ранее сообщалось, что Европа пытается навязать свою повестку переговорам по Украине, еще не став их участником.