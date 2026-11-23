Politico: в ЕС назрели разногласия о семилетнем бюджете и деньгах для Киева

Вопрос о семилетнем бюджете и финансировании Киева усилил разногласия стран ЕС Politico: в ЕС назрели разногласия о семилетнем бюджете и деньгах для Киева

Москва23 ноя Вести.Между странами Евросоюза предстоит ожесточенная борьба в связи с проектом семилетнего бюджета и вопросом финансирования Украины, пишет газета Politico.

...В ближайшие несколько недель на бюджетных переговорах будет царить ожесточенная борьба отмечается в сообщении

По данным издания, в понедельник послы стран ЕС подробно изучат детали соглашения в преддверии саммита лидеров в четверг.

Вот теперь мы действительно начинаем драться цитирует Politico слова европейского дипломата

Нынешний проект семилетнего бюджета считает выгодным для себя Франция, так как он предполагает введение общеевропейского цифрового сбора и сохранение субсидий для аграриев, указывает издание со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

В то же время против выступили "бережливые" государства, стремящиеся к сокращению бюджета, а также технологическая индустрия.

Также разногласия вызывает вопрос Украины. Предложение председателя Евросовета Антониу Кошты предполагает выделение 100 миллиардов евро на помощь Украине, но подчеркивается, что уплата процентов по кредитам из этих средств производиться не будет.

...Это оставляет открытым вопрос о том, как будут погашаться проценты, включая возможное создание дополнительного механизма специально для Украины пишет издание со ссылкой на представителя ЕС

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта направил странам Евросоюза компромиссный проект бюджета объединения на 2028-2034 годы. Его сократили на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии, которое составляло 2 триллиона евро.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал новый бюджет ЕС несоответствующим духу времени.