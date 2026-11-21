Мерц назвал новый бюджет ЕС несоответствующим духу времени Канцлер ФРГ предупредил о риске дисбаланса в новом бюджете ЕС

Москва21 ноя Вести.Бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы не соответствует духу времени, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он также добавил, что сохраняется риск усиления дисбаланса, поэтому доходную часть бюджета нужно корректировать.

Отдельно Мерц остановился на поддержке Украины. По мнению канцлера, помощь киевскому режиму должны оказывать все 27 стран ЕС.

Представленное на данный момент предложение – это первый шаг, однако его объем по-прежнему слишком велик. Практически все государства-члены стоят перед необходимостью консолидации своих бюджетов. Бюджет ЕС, который при этом растет более чем на 40%, не соответствует духу времени цитирует Мерца пресс-служба правительства ФРГ

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС на 7 лет до 2 триллионов евро, что равняется примерно 1,26% общего ВВП стран Евросоюза. Эту идею поддерживают страны, которые получают дотации из европейского бюджета. Государства-доноры, в свою очередь, требуют сократить бюджет на 13%.