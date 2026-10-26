Politico: обсуждение кредита Киеву на €45 млрд может усилить напряженность в ЕС

В ЕС опасаются усиления напряженности из-за обсуждения кредита Киеву Politico: обсуждение кредита Киеву на €45 млрд может усилить напряженность в ЕС

Москва26 окт Вести.Обсуждение выделения Евросоюзом (ЕС) Украине кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год может усилить напряженность между странами объединения, которые более-менее охотно вкладываются в помощь Киеву. Об этом пишет газета Politico.

Речь идет о средствах, которые являются частью ранее согласованного европейского кредита Киеву на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы​​​. Потенциальный займ будет обеспечен текущим бюджетом ЕС.

Лидеры ЕС готовятся добиваться сделки по пакету помощи Украине на сумму порядка 45 миллиардов евро к концу года... [Обсуждение поддержки для Киева], скорее всего, усилит напряженность между странами, которые предоставляют основную часть помощи Украине, и теми, чей вклад сравнительно невелик говорится в публикации

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия попытается закрыть дыру в бюджете Украины на 2027 год до конца декабря 2026 года. На встрече лидеров ЕС в Брюсселе рассматривались варианты покрытия 70 млрд евро дефицита, 40 млрд евро из которых приходится на дефицит средств на военные цели, а 30 млрд - на покрытие бюджетного дефицита.