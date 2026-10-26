Москва26 октВести.Обсуждение выделения Евросоюзом (ЕС) Украине кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год может усилить напряженность между странами объединения, которые более-менее охотно вкладываются в помощь Киеву. Об этом пишет газета Politico.
Речь идет о средствах, которые являются частью ранее согласованного европейского кредита Киеву на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Потенциальный займ будет обеспечен текущим бюджетом ЕС.
Лидеры ЕС готовятся добиваться сделки по пакету помощи Украине на сумму порядка 45 миллиардов евро к концу года... [Обсуждение поддержки для Киева], скорее всего, усилит напряженность между странами, которые предоставляют основную часть помощи Украине, и теми, чей вклад сравнительно невеликговорится в публикации
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия попытается закрыть дыру в бюджете Украины на 2027 год до конца декабря 2026 года. На встрече лидеров ЕС в Брюсселе рассматривались варианты покрытия 70 млрд евро дефицита, 40 млрд евро из которых приходится на дефицит средств на военные цели, а 30 млрд - на покрытие бюджетного дефицита.