СМИ: лидеры семи стран впали в ярость из-за споров о бюджете на саммите ЕС Politico: лидеры семи стран ЕС потребовали отставки главы Евросовета Кошты

Москва27 ноя Вести.Лидеры семи европейских стран выразили резкое недовольство ходом обсуждения семилетнего бюджета Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе. Их привел в ярость подход к этому вопросу главы Евросовета Антониу Кошты и они потребовали от него сложить полномочия.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с переговорами.

Уточняется, что речь идет странах, выступающих за жесткую экономию при планировании бюджета сообщества, - Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландах, Финляндии и Швеции.

Лидеры были "в ярости" подчеркнул один из источников

Глава Евросовета Антониу Кошта накануне отметил, что европейские лидеры на саммите в Брюсселе не достигли соглашения по параметрам следующего многолетнего финансового плана ЕС. До этого сообщалось, что он продолжает обсуждение бюджета с отдельными группами государств ЕС.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что объем нового бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большой.