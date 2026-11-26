Кошта проводит консультации с группами государств ЕС по многолетнему бюджету Председатель Евросовета продолжает консультации по бюджету с группами стран ЕС

Москва26 ноя Вести.Председатель Евросовета Антониу Кошта продолжает обсуждение с отдельными группами государств ЕС многолетнего бюджета на 2028–2034 годы, переговоры запланированы примерно до полуночи (2.00 мск).

Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом саммита​​​. Отмечается, что финального решения по согласованию бюджета на этих встречах в любом случае не ждут.

Консультации со странами расписаны примерно до полуночи, далее примут решение о том, продолжать ли еще эти обсуждения в пятницу (27 ноября - прим. ред.) сказал собеседник агентства

В публикации указывается, что всего запланировано семь встреч с различными группами государств, и на данный момент проходит четвертая или пятая консультация.

Ранее журналист ИС "Вести" Александр Хабаров сообщил, что в переговорах представителей Евросоюза о долгосрочном бюджете есть противоречия. И прежде всего вопросы вызывает новый кредит в размере 45 миллиардов евро для Киева на 2027 год. Хабаров также отметил, что, по словам еврочиновников, целью этого саммита является возможное сближении позиций между лидерами ЕС. Настоящие решения должны быть приняты в конце декабря на саммите Евросоюза 18 и 19 декабря, добавил журналист.