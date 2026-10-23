В Евросовете рассказали о работе неофициального канала связи с Москвой Глава Евросовета Кошту: канал неофициальной связи с Москвой открыт

Москва23 окт Вести.Неофициальный дипломатический канал связи Евросовета с Кремлем, который стороны обсуждали летом, остается открытым для обсуждения урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью Rapporteur.

По его словам, ЕС не намерена мешать мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

В некоторых переговорах мы можем использовать спецпосланника, можем также задействовать дипломатические каналы, можем использовать и политические каналы сказал Кошта

При этом Брюссель планирует покрыть две трети потребности Киева в помощи на 2027 год - около €46,7 млрд из €70 млрд.

Ранее журналисты Financial Times сообщили, что страны Европейского союза ведут борьбу за место за столом переговоров в рамках попыток урегулировать конфликт на Украине.