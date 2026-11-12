В ЕС не видят большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине Кошта: ЕС не видит большого прогресса в вопросе украинского урегулирования

Москва12 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) не видит особого прогресса в вопросе украинского урегулирования. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Дублине.

Пока что мы наблюдали лишь ограниченный прогресс в этом направлении сказал он

По мнению Кошты, сначала нужно достичь перемирия, затем добиться возобновления судоходства в Черном море, а уже после этого создать условия для мирного соглашения.

Европейские страны заявляют о стремлении к мирному урегулированию на Украине, но одновременно готовятся разместить там военный контингент, отметил до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с эмиссарами США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером анекдотом про "деньги из тумбочки" объяснил противоречивость позиции Евросоюза по Украине.

12 ноября американские переговорщики прилетели в Москву на встречу с президентом РФ. Обсуждения Владимира Путина с Кушнером и Уиткоффом в Кремле длились более двух часов.

Ранее, 10-11 ноября, в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.