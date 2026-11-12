ЕС по-прежнему считает, что прекращение огня должно предшествовать переговорам Каллас: ЕС настаивает, что переговорам должно предшествовать прекращение огня

Москва12 ноя Вести.Евросоюз сохраняет позицию, что сначала на Украине нужно обеспечить прекращение огня, а лишь потом вести переговоры о мире и безопасности в Европе, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Глава дипломатии ЕС прибыла в Дублин на саммит Европейского политического сообщества.

Она указала журналистам, что последовательность событий в украинском урегулировании важна.

...Сначала должно быть прекращение огня, затем можно начать говорить о мирном соглашении и только потом говорить об архитектуре безопасности в Европе приводит ТАСС слова Каллас

Также она отметила, что Евросоюз не заинтересован в обсуждении архитектуры безопасности в Европе, так как такая архитектура "уже есть".

Ранее Каллас призывала ЕС не учитывать опасения России за свою безопасность. Чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов говорил, что Каллас после ее новых заявлений о России "пора в отставку".