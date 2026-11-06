Каллас: ЕС не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

Каллас заявила о нежелании ЕС обсуждать систему безопасности Европы с РФ и США Каллас: ЕС не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

Москва6 ноя Вести.Брюссель не станет обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности Европы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Каллас приняла участие в переговорах глав МИД Украины и Польши в Варшаве. Позднее на пресс-конференции она заявила, что Евросоюз хочет "сохранить существующую систему" безопасности, опирающуюся на ЕС и НАТО.

Также глава дипслужбы ЕС потребовала, чтобы союз принимал участие в переговорах Москвы и Вашингтона по Украине. Кто и на основании какого мандата должен представлять Евросоюз, она не уточнила.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна сыграть решающую роль в урегулировании конфликта на Украине.