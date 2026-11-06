Вадефуль: Европа должна сыграть центральную роль в урегулировании на Украине

Европа должна сыграть ключевую роль в урегулировании на Украине, уверен Вадефуль Вадефуль: Европа должна сыграть центральную роль в урегулировании на Украине

Москва6 ноя Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Европу сыграть решающую роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Вадефуль убежден, что будущее Украины не может быть решено без самой Украины, а европейская безопасность не может определяться без Европы. По его мнению, соблюдение этого принципа обязательно при поисках мирного решения.

Речь идет о войне или мире: будущее нашего сосуществования в Европе будет решаться на Украине заявил он

Дипломат также утверждает, что европейцам и американцам необходимо выступить "единым и сплоченным фронтом против России".

Ранее итальянская газета La Verità написала, что Евросоюз фактически отстранен от мирных переговоров. В заголовке публикации отмечается, что ЕС "бесполезен в вопросе Украины​​​".