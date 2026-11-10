Москва10 нояВести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что государствам ЕС не следует принимать во внимание аргументы России о необходимости гарантий собственной безопасности.

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

По словам главы евродипломатии, Европа намерена продолжать поддержку Украины вне зависимости от дальнейшего развития мирного процесса. Каллас также пообещала сохранить действующие антироссийские санкции и работать над их ужесточением.

Мы не должны поддаваться на российские нарративы об их якобы опасениях за безопасность

высказалась она

Глава евродипломатии подчеркнула, что НАТО носит исключительно оборонительный характер и якобы альянс никогда не создавал угроз для Москвы.

Она также добавила, что суверенитет, территориальная целостность и свобода выбора военных альянсов являются базовыми принципами, которые не подлежат обсуждению или торгу.

Ранее норвежского портала Steigan писал, что политика Каллас в отношении России потерпела неудачу и навредила самому Евросоюзу.