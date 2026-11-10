Москва10 нояВести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что государствам ЕС не следует принимать во внимание аргументы России о необходимости гарантий собственной безопасности.
Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети X.
По словам главы евродипломатии, Европа намерена продолжать поддержку Украины вне зависимости от дальнейшего развития мирного процесса. Каллас также пообещала сохранить действующие антироссийские санкции и работать над их ужесточением.
Мы не должны поддаваться на российские нарративы об их якобы опасениях за безопасностьвысказалась она
Глава евродипломатии подчеркнула, что НАТО носит исключительно оборонительный характер и якобы альянс никогда не создавал угроз для Москвы.
Она также добавила, что суверенитет, территориальная целостность и свобода выбора военных альянсов являются базовыми принципами, которые не подлежат обсуждению или торгу.
Ранее норвежского портала Steigan писал, что политика Каллас в отношении России потерпела неудачу и навредила самому Евросоюзу.