Каллас призвала ЕС не учитывать опасения России за свою безопасность Каллас призвала ЕС игнорировать обеспокоенность России вопросами безопасности

Москва10 ноя Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что государствам ЕС не следует принимать во внимание аргументы России о необходимости гарантий собственной безопасности.

Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

По словам главы евродипломатии, Европа намерена продолжать поддержку Украины вне зависимости от дальнейшего развития мирного процесса. Каллас также пообещала сохранить действующие антироссийские санкции и работать над их ужесточением.

Мы не должны поддаваться на российские нарративы об их якобы опасениях за безопасность высказалась она

Глава евродипломатии подчеркнула, что НАТО носит исключительно оборонительный характер и якобы альянс никогда не создавал угроз для Москвы.

Она также добавила, что суверенитет, территориальная целостность и свобода выбора военных альянсов являются базовыми принципами, которые не подлежат обсуждению или торгу.

Ранее норвежского портала Steigan писал, что политика Каллас в отношении России потерпела неудачу и навредила самому Евросоюзу.