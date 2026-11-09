Ущерб и проблемы растут: в Норвегии оценили издержки подхода Каллас к России Steigan: политика Каллас в отношении России потерпела неудачу и нанесла ущерб ЕС

Москва9 ноя Вести.Политика главы евродипломатии Каи Каллас в отношении России потерпела неудачу и навредила самому Евросоюзу, следует из публикации норвежского портала Steigan.

Автор материала отметил, что за последние годы в Европе оформилась политическая культура, в рамках которой любые переговоры с Россией де-факто рассматриваются как "измена".

Кая Каллас была одним из самых ярких представителей этого подхода … Но что на самом деле дала эта политика? Конфликт на Украине продолжается. Сотни тысяч людей были убиты или ранены … Страны Европы тратят огромные суммы на перевооружение, а экономические и социальные проблемы растут … Доктрина Каллас потерпела неудачу сказано в статье

Обозреватель Дан-Вигго Бергтун отметил, что из-за ортодоксальной антироссийской позиции главного дипломата ЕС европейские страны во многом утратили влияние на международные дела.

Каллас заявляла, что Европа должна иметь место за столом переговоров по украинскому урегулированию. Но Европа не может рассчитывать на влияние, если единственное, что она предлагает, — это продолжение противостояния … Европе больше не нужны политики, соревнующиеся, кто наиболее враждебен по отношению к Москве подытожил Бергтун

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейцам нечего делать за столом переговоров по Украине, учитывая их стремление провести в этой стране учения так называемых многонациональных сил. Дипломат подчеркнула, что подобный шаг категорически неприемлем для России и будет означать военную интервенцию.