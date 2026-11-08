Аналитик Кошкович: Каллас не понимает, как работают войны и мирные переговоры

Аналитик заявил, что Каллас не понимает законов ведения войн Аналитик Кошкович: Каллас не понимает, как работают войны и мирные переговоры

Москва8 ноя Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас не понимает законов ведения войн. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X.

Таким образом он прокомментировал слова еврочиновницы о том, что президент России Владимир Путин "не имеет права вето" в вопросах, касающихся безопасности в Европе.

Я не думаю, что она понимает, как работают войны и мирные переговоры написал Кошкович

Ранее член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Каллас следует первой отправить в специальную психиатрическую клинику для политиков, где их будут лечить от русофобии.