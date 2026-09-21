Москва21 сенВести.Заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о разделении России на несколько стран сигнализируют об отсутствии у нее здравого смысла. Об этом заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.
В эфире одного из YouTube-каналов он раскритиковал Каллас за призывы воевать с Россией.
Здесь, в США, когда мы читаем заявления этой Каллас, все только недоуменно качают головой: на какой именно планете она живет? Она говорила о необходимости воевать с Россией, чтобы победить Россию, и о необходимости победить Россию, чтобы разделить ее на множество маленьких странпояснил Вольф
Ранее Каллас также агитировала страны Евросоюза не признавать итоги выборов в России. В Госдуме назвали это заявление "бесовством", а глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны ЕС уже давно не признают саму Каллас.