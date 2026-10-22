Джабаров высказался о политиках ЕС и их способности вести переговоры с Путиным Джабаров: Каллас, Кошту и фон дер Ляйен не подходят для переговоров с Россией

Москва22 окт Вести.Председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, названные в западных СМИ и рассматриваемые на роль переговорщика с президентом РФ Владимиром Путиным, не подходят на эту роль. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Он отметил, что Кошта был ничем не примечательным средним руководителем, а Каллас является малограмотной. Урсулу фон дер Ляйен он назвал врагом РФ.

Все три кандидатуры не подходят. Что касается Урсулы фон дер Ляйен, вообще говорить даже и не стоит, это откровенный враг нашей страны. Что касается Каи Каллас — малограмотный политик, который вообразил, что она очень мощная политическая фигура, что может угрожать даже такой стране, как Россия. А что касается Кошты, вы знаете, он не запомнился ничем, достаточно средний был руководитель. Я думаю, что это специально выдвигаются такие кандидатуры, которые не смогут вести нормальных переговоров с нашей страной. Я думаю, что потом обвинят Россию, что она недоговороспособная заявил Джабаров

Ранее Джабаров рассказал об отличиях первого и второго президентских сроков Дональда Трампа. Он отметил, что сейчас Трамп – сильный руководитель, который может сплотить свое население.