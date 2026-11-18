Москва18 ноя Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас, будучи, профнепригодной к переговорам, своим поведением демонстрирует дисбаланс в Европейском союзе, который может привести к его краху. Такое предложение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт Михаил Ходаренок.

Это позор эстонского народа и Европейского Союза в целом - Кая Каллас. Кем она себя видит? Казалось бы, если тебя не взяли в ту сферу деятельности, которая непосредственно по твоей кафедре, что ты должна делать после этого? Подать, как минимум, прошение об отставке. Как максимум - достать маузер из ящика письменного стола и… То есть, если тебя не берут на переговоры, то это свидетельство о твоей профнепригодности к этому виду деятельности. Ну, ведь не написала прошение об отставке. Значит, человек без чести, совести, собственного достоинства. И вообще, говоря о таких персонажах в Европейском союзе, как Кая Каллас, можно сказать, что Европейский союз — это образование очень неравновесных государств, где есть такие страны, как Германия, Франция, Италия и Испания, и есть такие лоскутные государства, где коренного населения, к примеру, 600 тысяч человек. Но именно выходцы из этих государств начинают вести себя так, как будто за ними стоит единый пятисотмиллионный Европейский союз, объединенные вооруженные силы, вся промышленность, и они имеют полное право говорить от этого Европейского союза. И вот это рано или поздно приведет к краху этой организации заявил Ходаренок

Ранее немецкая газета Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ) написала, что решение лидеров Европы не назначать Каллас единственным представителем ЕС на возможных переговорах с Москвой по Украине стало для нее ударом. Европейские страны, как уточняется, решили сформировать коллективную делегацию для участия в переговорном процессе, а не назначать одно ответственное лицо.

Издание Politico накануне сообщило, что Каллас могли не допустить к переговорам по урегулированию конфликта на Украине из-за ее критических высказываний в адрес американского лидера Дональда Трампа.