"Решение стало ударом": СМИ оценили исключение Каллас из переговорной группы OAZ: исключение из состава переговорной группы стало ударом для Каллас

Москва18 ноя Вести.Решение лидеров Европы не назначать главу европейской дипломатии Каю Каллас единственным представителем Евросоюза (ЕС) на возможных переговорах с Москвой по Украине стало для нее ударом, пишет немецкая газета Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ).

Европейские страны, как уточняется, решили сформировать коллективную делегацию для участия в переговорном процессе, а не назначать одно ответственное лицо.

Для Каллас решение глав государств и правительств стало ударом. Она не получает полномочий специального посланника и вынуждена делить функции представительства Европы в области внешней политики с несколькими правительствами и институтами говорится в публикации

Издание Politico накануне сообщило, что Каллас могли не допустить к переговорам об урегулировании конфликта на Украине из-за ее критических высказываний в адрес американского лидера Дональда Трампа.

Между тем британский аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что между Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обострилась напряженность. По словам эксперта, глава европейской дипломатии вполне обоснованно рассчитывала, что именно она будет представлять ЕС на переговорах.