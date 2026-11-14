Москва14 ноя Вести.Европа не нашла супергероя, способного противостоять президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Вместо единого представителя европейские страны решили действовать сообща, пишет Politico.

Идея назначить одного переговорщика, который представлял бы интересы всей Европы, обсуждалась на фоне активизации переговоров по украинскому урегулированию. Однако дипломаты и чиновники, знакомые с ходом обсуждений, уже пришли к выводу, что найти такого человека не удастся. По их словам, этот вопрос вызывает разногласия между европейскими столицами.

Некоторые европейские лидеры хотели найти супергероя-переговорщика, который смог бы противостоять Владимиру Путину и Дональду Трампу, добиться справедливого мирного соглашения для Украины и обеспечить безопасность самого европейского континента на фоне активизации переговоров о прекращении огня. Они так и не смогли его найти говорится в статье

Как отмечает издание, стремление найти единого представителя было вполне объяснимым. Европейские лидеры рассчитывали таким образом продемонстрировать единство и силу Европы, а также сделать переговоры с Россией, США и Украиной более эффективными.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на этой неделе призвал Европу в течение нескольких дней определиться с переговорщиком и дал понять, что хочет видеть на этой позиции одного человека. Он даже намекнул, что у него есть предпочтения касательно кандидатуры, но называть конкретные варианты не стал.

Однако реализовать эту идею не удалось. На саммите в Дублине в пятницу европейские лидеры решили, что дальнейшую работу будет вести группа стран и представителей европейских институтов. В нее войдут четыре крупные страны Евросоюза — Германия, Франция, Польша и Италия, а также Великобритания. К работе также подключатся представители Европейской комиссии и Совета ЕС.