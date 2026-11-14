Евродипломат назвал причину, по которой ЕС не может найти единого переговорщика Politico: ЕС не может найти единого переговорщика из-за собственной структуры

Москва14 ноя Вести.Европа не может найти единого представителя для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за особенностей политического устройства и распределения полномочий между европейскими институтами и государствами. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

Поиски единого представителя на переговорах по украинскому урегулированию "стали политической одержимостью в Брюсселе", но при обсуждениях упущено два момента – это текущий уровень переговоров и политическое устройство ЕС.

Причина, по которой Европа до сих пор не нашла человека, способного представлять всю Европу, заключается в том, что Европа не является сверхгосударством приводит издание слова дипломата ЕС

Проблема – в распределении полномочий. Европейская комиссия не может самостоятельно вести переговоры о будущей архитектуре безопасности континента, поскольку эти вопросы относятся к компетенции стран – членов НАТО и национальных правительств. В то же время НАТО, Франция и Германия не могут от имени ЕС принимать решения о санкциях или вступлении Украины в Евросоюз – это полномочия Еврокомиссии.

Кроме того, интересы Европы в переговорах затрагивают не только страны ЕС, но и Великобританию, Норвегию, Турцию и Молдову. Поэтому передача всех полномочий одному представителю или одной группе стран представляется затруднительной.

И еще один момент – уровень переговоров. Пока процесс носит технический характер, и стороны представлены высокопоставленными чиновниками. Если на этом этапе удастся добиться прогресса, к обсуждению могут подключиться лидеры государств. По мнению Украины и американских посредников, следующим шагом должно стать подключение европейцев к переговорам с Россией на техническом уровне.

В связи с этим некоторые участники переговорного процесса в Абу-Даби пришли к выводу, что Европу следует представлять не одному человеку, а команде. При этом ее участники могли бы отвечать за отдельные направления переговоров.

К этому же выводу в итоге пришли и участники неформального саммита в Дублине. Глава Евросовета Антониу Кошта, выступая на итоговой пресс-конференции, сообщил, что на переговорах европейскую сторону будут представлять институты ЕС и страны "европятерки", входящие в "коалицию желающих".