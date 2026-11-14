Европа ищет способ обсуждать с Россией безопасность отдельно от Украины Politico: ЕС хочет разделить переговоры по Украине и региональной безопасности

Москва14 ноя Вести.Европа ищет способ начать диалог с Россией о будущем региональной безопасности, не делая его частью окончательного мирного соглашения по Украине. В ЕС обсуждают возможность разделить эти вопросы в рамках последовательных переговоров, однако единого подхода к такой стратегии пока нет, пишет Politico со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Одним из главных вопросов для европейских стран остается последовательность переговоров: когда именно следует переходить к обсуждению российских требований о реформировании региональной безопасности. Этот вопрос имеет критическое значение для Европы, подчеркивает издание.

Источники, близкие к переговорам, считают, что можно найти хитрый способ предложить России диалог о региональной безопасности в рамках тщательно выстроенной последовательности переговоров, не привязывая этот вопрос полностью к окончательному мирному соглашению по Украине говорится в статье

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что обсуждение более широкой архитектуры европейской безопасности, включая конфигурацию НАТО, размещение войск и механизмы консультаций с Россией, не должно начинаться до заключения мирного соглашения по Украине.

В то же время присутствовавшие в Абу-Даби во время трехсторонних переговоров России, Украины и США представители ЕС дали понять, что готовы рассматривать параллельное обсуждение двух вопросов: урегулирования конфликта на Украине и будущей системы безопасности Европы.

На неформальном саммите в Дублине лидеры ЕС пришли к мнению, что Европу на экспертных переговорах по Украине должны представлять институты союза и пять стран из "коалиции желающих". Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции по итогам саммита.