Москва13 нояВести.Позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу об обсуждении с Россией будущей архитектуры европейской безопасности, вызвала разногласия внутри Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, некоторые европейские лидеры, включая фон дер Ляйен, в частных беседах выступают за начало обсуждения вопросов безопасности параллельно с мирными переговорами по Украине. Однако другие представители ЕС категорически против такого подхода.
Разногласия возникли на фоне требований Москвы включить вопросы европейской безопасности в повестку переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Сторонники диалога с Россией считают, что такие переговоры необходимы для сохранения вовлеченности Вашингтона и Москвы в дипломатический процесс. Их оппоненты выступают против обсуждения выдвинутых российской стороной требований.
Ранее спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер обозначил главное условие для новых гарантий безопасности в Европе.