Bloomberg: фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в ЕС из-за переговоров с РФ

В ЕС возникли разногласия из-за идеи фон дер Ляйен обсудить безопасность с РФ Bloomberg: фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в ЕС из-за переговоров с РФ

Москва13 ноя Вести.Позиция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросу об обсуждении с Россией будущей архитектуры европейской безопасности, вызвала разногласия внутри Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, некоторые европейские лидеры, включая фон дер Ляйен, в частных беседах выступают за начало обсуждения вопросов безопасности параллельно с мирными переговорами по Украине. Однако другие представители ЕС категорически против такого подхода.

Разногласия возникли на фоне требований Москвы включить вопросы европейской безопасности в повестку переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Сторонники диалога с Россией считают, что такие переговоры необходимы для сохранения вовлеченности Вашингтона и Москвы в дипломатический процесс. Их оппоненты выступают против обсуждения выдвинутых российской стороной требований.

Ранее спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер обозначил главное условие для новых гарантий безопасности в Европе.