FT: в Риме выступили против инициатив фон дер Ляйен по безопасности

Инициативы главы ЕК в сфере оборонной политики вызвали недовольство в ЕС FT: в Риме выступили против инициатив фон дер Ляйен по безопасности

Москва20 окт Вести.Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызвали недовольство европейских политиков. В частности, Рим настаивает на необходимости жесткого контроля национальных правительств над внешней политикой ЕС. Об этом пишет газета Financial Times.

Как сообщалось, фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет безопасности, дублирующий функции НАТО.

Тесное взаимодействие с государствами-членами необходимо для мобилизации ресурсов, активов и экспертных знаний говорится в публикации

Кроме того, существует опасение, что произойдет узурпация власти Еврокомиссией. Для недопущения этого в Риме призвали "предотвратить формирование замкнутой бюрократической культуры".

Ранее сообщалось, что в НАТО инициативу фон дер Ляйен встретили с тревогой.