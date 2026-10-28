"Известия": Совет ЕС может назначить несколько переговорщиков для диалога с РФ

В Совете ЕС раздумывают о назначении нескольких переговорщиков для диалога с РФ "Известия": Совет ЕС может назначить несколько переговорщиков для диалога с РФ

Москва28 окт Вести.Для диалога с Россией Совет Евросоюза может назначить нескольких переговорщиков по украинскому конфликту, потому что позиции государств-членов ЕС очень сильно различаются.

Об этом газете "Известия" заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

В настоящее время в Совете ЕС обсуждается вопрос о назначении одного или нескольких переговорщиков. Позиции государств-членов сильно расходятся: одни по-прежнему скептически относятся к самому принципу переговоров, в то время как другие - в частности, Словакия - стремятся максимально нормализовать двусторонние отношения с Россией сказал Картайзер

Он отметил, что назначение нескольких переговорщиков в нынешних обстоятельствах лучше отображает многообразие взглядов внутри альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддержала бы выдвижение от Евросоюза переговорщика, который желает мира.