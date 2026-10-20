FT: Евросоюз может предложить России два варианта урегулирования на Украине

СМИ раскрыли два возможных предложения Путину по Украине от лидеров ЕС FT: Евросоюз может предложить России два варианта урегулирования на Украине

Москва20 окт Вести.Лидеры стран ЕС на возможных переговорах с Россией могут представить ей два варианта урегулирования конфликта на Украине — заморозка конфликта в обмен на отказ Украины от вступления в НАТО либо передачу России остающейся части Донбасса с правом для Украины присоединиться к альянсу.

Об этом заявил британский журналист Гидеон Рахман в статье для газеты Financial Times (FT).

Он отметил, что в Европе готовятся к более активному взаимодействию с Россией по украинскому кейсу, поскольку их попытки наладить контакты с президентом США Дональдом Трампом пока не дают результата.

По оценке обозревателя, каналы для связи между сторонами уже действуют, поэтому в обозримой перспективе возможны непосредственные контакты между лидерами ЕС и российской стороной.

Происходит важный сдвиг в подходе Европы к России: в европейских столицах крепнет убеждение, что лидеры континента больше не могут мириться с ситуацией, при которой только американцы ведут диалог с президентом РФ Владимиром Путиным добавил Рахман

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проведут в Норвегии консультации по Украине, после чего могут прилететь в Москву.