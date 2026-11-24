Москва24 ноя Вести.Издание Politico перечислило пять вариантов того, как Европа может перестроить свою архитектуру безопасности, "чтобы угодить Путину и Трампу", однако ЕС пока не готов к этому разговору и не хочет обсуждать эти вопросы с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Сценарии были разработаны по итогам беседы с 12 бывшими и действующими европейскими чиновниками и дипломатами НАТО.

Они обозначили четкие границы: никаких переговоров без участия Европы, никаких односторонних решений о вступлении Украины в НАТО и никаких новых соглашений до окончания конфликта говорится в публикации

В качестве первого варианта авторы статьи называют усиление системы ОБСЕ, поскольку это одна из немногих организаций в сфере безопасности в Европе, в которую до сих пор входит Россия. Вероятность реализации оценивается на 3 из 5.

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Третий сценарий предполагает создание нового масштабного договора о безопасности, который опирался бы на cуществующие институты или полностью их заменял. Однако, как отмечают собеседники издания, этот вариант развития событий, "вероятно, встретит наибольшее сопротивление со стороны союзников Украины". Вероятность реализации этой идеи оценивается на 1 из 5.

Также предлагается создать новый формат взаимодействия ЕС и России, либо оставить все как есть. И последний вариант обозначается как наиболее вероятный, даже несмотря на "неприемлемость такого варианта для Москвы". По словам директора брюссельского Королевского института международных отношений "Эгмонт" профессора Свена Бископа, европейцы "никогда не создадут такую архитектуру безопасности, которая позволила бы принимать решения совместно".