Politico: Киев еще не знает, чем придется расплачиваться за план команды Трампа

Politico: предложения команды Трампа могут оказаться для ЕС "троянским конем" Politico: Киев еще не знает, чем придется расплачиваться за план команды Трампа

Москва23 ноя Вести.Европейские союзники киевского режима преждевременно обрадовались предложению команды президента США Дональда Трампа дать Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи устава НАТО, это может стать для ЕС "троянским конем", пишет газета Politico.

Как отметил директор программ по Европе, России и Евразии Королевского института международных отношений (организация, деятельность которой признана нежелательной в России) Грегуар Рус, главная опасность заключается в том, что гарантии по образцу пятой статьи могут обернуться "троянским конем в рамках обширного урегулирования с Москвой".

Украина лишится Донбасса, а НАТО согласится ограничить военное присутствие в Восточной Европе... Фактически это даст России право вето на решения о европейской безопасности, [а сама Украина получит лишь] расплывчатое обещание коллективной обороны цитирует издание слова Руса

Эти опасения разделяют и в Киеве. Владимир Зеленский признался, что не понимает истинную суть предложения американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Глава киевского режима подчеркнул, что "пятая статья" устава НАТО означает для него размещение войск партнеров, включая США, на украинской территории.

Ранее Кушнер отмечал, что Трамп предоставит гарантии безопасности Украине только в том случае, если будет уверен, что они отвечают американским интересам и вряд ли будут применены.