Москва22 нояВести.Инициатива американской переговорной группы о предоставлении Украине гарантий коллективной обороны по образцу НАТО дала некоторым европейским союзникам Киева повод рассчитывать на более активную поддержку со стороны Вашингтона. Об этом пишет Politico.
При этом в Европе сохраняются опасения относительно условий возможного соглашения. Чиновники допускают, что требования администрации президента США Дональда Трампа в обмен на гарантии могут оказаться слишком жесткими.
Одним из аргументов в пользу серьезности американского предложения европейские представители считают продолжительность его подготовки. По данным издания, представители США обсуждали возможность предоставления Киеву подобных обязательств на протяжении нескольких месяцев, а не выдвинули инициативу непосредственно в ходе переговоров.
Кроме того, американская сторона проводила закрытые консультации относительно французского предложения о предоставлении Украине полноценного членства в НАТО.
Неназванный помощник президента Франции заявил Politico, что Вашингтон движется "в правильном направлении". При этом он призвал американскую администрацию пойти дальше и поддержать вступление Украины в альянс.
Ранее Трамп заявил, что не желает сейчас говорить о предоставлении гарантий безопасности для Киева. По его словам, сперва необходимо заключить соглашение об урегулировании конфликта.