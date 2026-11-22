Politico: инициатива Вашингтона по гарантиям для Киева вызвала оптимизм в ЕС

В Европе оценили предложение США предоставить Украине гарантии по образцу НАТО Politico: инициатива Вашингтона по гарантиям для Киева вызвала оптимизм в ЕС

Москва22 ноя Вести.Инициатива американской переговорной группы о предоставлении Украине гарантий коллективной обороны по образцу НАТО дала некоторым европейским союзникам Киева повод рассчитывать на более активную поддержку со стороны Вашингтона. Об этом пишет Politico.

При этом в Европе сохраняются опасения относительно условий возможного соглашения. Чиновники допускают, что требования администрации президента США Дональда Трампа в обмен на гарантии могут оказаться слишком жесткими.

Одним из аргументов в пользу серьезности американского предложения европейские представители считают продолжительность его подготовки. По данным издания, представители США обсуждали возможность предоставления Киеву подобных обязательств на протяжении нескольких месяцев, а не выдвинули инициативу непосредственно в ходе переговоров.

Кроме того, американская сторона проводила закрытые консультации относительно французского предложения о предоставлении Украине полноценного членства в НАТО.

Неназванный помощник президента Франции заявил Politico, что Вашингтон движется "в правильном направлении". При этом он призвал американскую администрацию пойти дальше и поддержать вступление Украины в альянс.

Ранее Трамп заявил, что не желает сейчас говорить о предоставлении гарантий безопасности для Киева. По его словам, сперва необходимо заключить соглашение об урегулировании конфликта.