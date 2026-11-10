FT: США запросили у России позицию по гарантиям безопасности для Украины

США просят Россию согласиться на гарантии безопасности Киеву FT: США запросили у России позицию по гарантиям безопасности для Украины

Москва10 ноя Вести.США запросили у России мнение относительно возможного предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО. Речь идет как о гарантиях со стороны Вашингтона, так и всего североатлантического альянса, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, американская сторона поинтересовалась, будет ли Москва возражать против подобных обязательств перед Киевом. Окончательные условия и формат гарантий предстоит определить президенту США Дональду Трампу.

Статья 5 устава НАТО предусматривает принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного из участников альянса рассматривается как нападение на всех.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская и американская стороны продолжают взаимодействие на рабочем уровне.