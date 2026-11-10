В США не могут пообещать Киеву оформление гарантий безопасности в виде договора Рубио усомнился в готовности США оформить гарантии безопасности Украине

Москва10 ноя Вести.Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в готовности Вашингтона оформить в виде договора возможные гарантии безопасности Украине.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами в Париже, его слова передает агентство ТАСС.

Потенциально. Но не знаю, обсудили это мы это уже достаточно подробно. И, как вы знаете, договоры уже не так просто заключить заявил Рубио

При этом ранее госсекретарь подчеркнул, что обсуждение будущей структуры безопасности Украины и Европы в целом станет возможным только после завершения самого конфликта.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва одобряет подход Вашингтона к переговорам в Абу-Даби, где первым пунктом будет вопрос гарантий безопасности для России и Украины.