Москва5 октВести.США могут приостановить работу своего посольства в Киеве. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами.
По его словам, Вашингтон в ближайшее время решит, безопасно ли американским дипломатам оставаться в украинской столице.
Не думаю, что для кого-то удивительно, что Киев подвергается ударамзаметил Рубио
Он отметил, что Россия неоднократно предупреждала дипломатов других стран о том, чтобы они покидали Киев.
Ранее в МИД России повторно предупредил иностранцев и дипломатов, что не безопасно находиться в Киеве и вблизи объектов военного назначения на Украине.