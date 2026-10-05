Рубио: США могут приостановить работу своего посольства в Киеве

Рубио не стал отрицать вероятность приостановки работы посольства США в Киеве Рубио: США могут приостановить работу своего посольства в Киеве

Москва5 окт Вести.США могут приостановить работу своего посольства в Киеве. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами.

По его словам, Вашингтон в ближайшее время решит, безопасно ли американским дипломатам оставаться в украинской столице.

Не думаю, что для кого-то удивительно, что Киев подвергается ударам заметил Рубио

Он отметил, что Россия неоднократно предупреждала дипломатов других стран о том, чтобы они покидали Киев.

Ранее в МИД России повторно предупредил иностранцев и дипломатов, что не безопасно находиться в Киеве и вблизи объектов военного назначения на Украине.