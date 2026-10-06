Москва6 октВести.Ситуация вокруг Украины в настоящее время развивается не в направлении окончания конфликта, считает госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
По его словам, американская сторона продолжает наблюдать за происходящими событиями.
Разумеется, мы следим за развитием событий там и видим, что движение происходит не в том направлениисказал госсекретарь во время беседы с журналистами
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не приблизилась к переговорам. Кроме того, Европа продолжает всячески мешать их возобновлению, отметил он.