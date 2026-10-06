Рубио: ситуация вокруг Украины движется не к завершению конфликта

Рубио заявил, что ситуация вокруг Украины развивается не в сторону мира Рубио: ситуация вокруг Украины движется не к завершению конфликта

Москва6 окт Вести.Ситуация вокруг Украины в настоящее время развивается не в направлении окончания конфликта, считает госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

По его словам, американская сторона продолжает наблюдать за происходящими событиями.

Разумеется, мы следим за развитием событий там и видим, что движение происходит не в том направлении сказал госсекретарь во время беседы с журналистами

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не приблизилась к переговорам. Кроме того, Европа продолжает всячески мешать их возобновлению, отметил он.