Рубио заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и несет угрозу эскалации

Рубио: украинский конфликт зашел в тупик и грозит эскалацией Рубио заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и несет угрозу эскалации

Москва31 окт Вести.Украинский конфликт в некоторых отношениях зашел в тупик и грозит дальнейшей эскалацией, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио по итогам министерской встречи "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

Продолжается крайне разрушительный конфликт, который, по всей видимости, в некоторых отношениях зашел в тупик и несет угрозу эскалации и распространения на другие страны сказал он

Ранее президент США Дональд Трамп снова заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. По его словам, есть довольно неплохой шанс, что стороны согласуют сделку.