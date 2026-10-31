Москва31 октВести.Украинский конфликт в некоторых отношениях зашел в тупик и грозит дальнейшей эскалацией, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио по итогам министерской встречи "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.
Продолжается крайне разрушительный конфликт, который, по всей видимости, в некоторых отношениях зашел в тупик и несет угрозу эскалации и распространения на другие странысказал он
Ранее президент США Дональд Трамп снова заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. По его словам, есть довольно неплохой шанс, что стороны согласуют сделку.