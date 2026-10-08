Москва8 октВести.Перспектив урегулирования украинского конфликта в настоящее время нет, заявил государственный секретарь США Марко Рубио греческому изданию, пишет РИА Новости.
По словам Рубио, Вашингтон готов участвовать в возможном урегулировании, однако предыдущие попытки добиться переговоров пока не привели к результату.
Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет... Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалосьсказал госсекретарь США
Он подчеркнул, что американская сторона готова продолжать оказывать содействие, если появится возможность для достижения договоренности.
Рубио находится в Афинах в рамках 6-го раунда Стратегического диалога между США и Грецией.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у него запланирован разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что телефонный разговор глав государств при соответствующем запросе может быть оперативно согласован.