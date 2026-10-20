В США заявили о раздражении Трампа из-за позиции Украины по урегулированию Рубио: Трамп раздражен позицией Киева по мирному урегулированию

Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп раздражен позицией Украины по мирному урегулированию. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

В беседе с журналистами Рубио говорил об отношениях США и Украины в контексте мирного процесса.

Президент раздражен… Он, безусловно, зол и раздражен из-за отсутствия прогресса в этих переговорах после того, как посвятил им почти два года охарактеризовал он отношение Трампа к позиции Украины

Ранее американский лидер предположил, что поручить ведение переговоров от Украины следует не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а другому политику.

Накануне он также уточнял, что не имеет претензий к России по действиям в отношении Украины.