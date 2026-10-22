Москва22 окт Вести.Президент США Дональд Трамп сменил позицию по украинскому конфликту, осознав успехи России на поле боя и тяжелое положение Украины. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, Трамп в своих высказываниях достаточно искренен.

Он все-таки, видимо, сопоставил успехи России на полях сражений, в зоне специальной военной операции это скрыть уже невозможно. У Трампа данные точные, он располагает большой информацией и по линии разведки, и по линии других источников. И, конечно, он понимает ситуацию, которая сложилась у Украины, которая осталась, по сути, во многом без оружия, необходимого для отражения воздушных атак России заявил Джабаров

Ранее Трамп отметил, что Украина не выдержит продолжительного конфликта с Россией. По его словам, простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, поэтому Зеленскому придется пойти на сделку.