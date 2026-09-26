Москва26 сенВести.Американский президент Дональд Трамп принимает меры для разрешения конфликта между Россией и Украиной.
Об этом сам Трамп сообщил в ходе интервью журналисту Клэю Трэвису.
Я урегулировал восемь войн, к большинству из которых не имел никакого отношения. <…> Я работаю над [конфликтом между] Россией и Украинойотметил глава Белого дома
По его словам, украинский конфликт оказался "самым сложным из всех".
Ранее в ходе разговора с американской прессой на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на мирное соглашение с Россией.