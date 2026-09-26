Трамп: конфликт между Украиной и Россией стал самым сложным из всех Трамп работает над урегулированием украинского конфликта

Москва26 сен Вести.Американский президент Дональд Трамп принимает меры для разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Об этом сам Трамп сообщил в ходе интервью журналисту Клэю Трэвису.

Я урегулировал восемь войн, к большинству из которых не имел никакого отношения. <…> Я работаю над [конфликтом между] Россией и Украиной отметил глава Белого дома

По его словам, украинский конфликт оказался "самым сложным из всех".

Ранее в ходе разговора с американской прессой на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского пойти на мирное соглашение с Россией.