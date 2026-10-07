Песков: разговор Путина и Трампа быстро согласуют, если от США поступит запрос

Разговор Путина и Трампа может быть быстро согласован, заявили в Кремле Песков: разговор Путина и Трампа быстро согласуют, если от США поступит запрос

Москва7 окт Вести.Телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа будет оперативно согласован, если от Вашингтона поступит соответствующий запрос. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что такая беседа пока предметно не согласовывалась.

Если будет такая инициатива, я не сомневаюсь, что он [разговор] будет оперативно согласован сказал Песков

Ранее Трамп заявил, что у него запланирован разговор с Путиным. Как утверждает глава Белого дома, беседа состоится "очень скоро".