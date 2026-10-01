Песков: Украина не стала ближе к переговорам, а Европа продолжает им мешать Песков: Киев не приблизился к переговорам, европейцы продолжают мешать

Москва1 окт Вести.Украина и Европа не стали ближе к переговорам, европейцы продолжают мешать их возобновлению, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У Пескова поинтересовались, как в Москве оценивают динамику готовности Украины к переговорам за год.

Вряд ли можно признать, что Украина стала ближе. Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать возобновлению переговорного процесса ответил пресс-секретарь президента

По его словам, Россия слышит из Европы заявления, что нужен диалог, но это пока не влияет на общеевропейский мейнстрим.