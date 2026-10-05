Москва5 октВести.Решения о продолжении работы дипломатов в Киеве остаются за теми странами, которые имеют в украинской столице свои дипломатические миссии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что министерство иностранных дел России и министерство обороны РФ неоднократно предупреждали, что не покинувшие Киев иностранные граждане и дипломаты осознанно подвергают свои жизни опасности.
Решение за теми странами, которые имеют в Киеве свои дипломатические представительства. Наши военные продолжают свою работусказал Песков
Пресс-секретарь главы государства согласился с мнением о том, что европейские дипломаты сознательно игнорируют предостережения.