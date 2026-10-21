Песков: если Киев не примет нужные решения сейчас, его положение будет еще хуже Песков: положение Киева ухудшится, если он не примет необходимые решения сейчас

Москва21 окт Вести.Если Киев не примет необходимые решения сейчас, в будущем его положение будет еще хуже. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Многое зависит, конечно, от украинцев, насколько они готовы реально идти на мирное [соглашение]. [Президент США Дональд] Трамп очень четко сказал, что, если бы они пошли на мирное урегулирование год или два года назад, они могли бы достичь сделки на более выгодных для них условиях. Сейчас позиция для них, положение для них ухудшилось. И положение дел на земле тоже ухудшилось, и оно ухудшается для них с каждым днем. Поэтому, если они не сделают это сейчас, не примут необходимых решений, то через какое-то время их положение будет еще хуже сказал он

Ранее Песков сообщил, что все предложения, которые привез спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, будут изучены и оценены президентом России Владимиром Путиным.