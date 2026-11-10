СМИ сообщили об изменении позиции Вашингтона перед переговорами в ОАЭ WP: США скорректировали позицию в пользу РФ перед переговорами в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Соединенные Штаты изменили свою позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби, которые запланированы на 10-11 ноября. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Уточняется, что опасения по поводу того, что администрация США может попытаться заставить Киев принять условия Москвы, выросли после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина после конфликта "будет выглядеть несколько иначе".

Решение включить этот вопрос в повестку дня знаменует собой очередной сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы положить конец войне на Украине — то, что Трамп обещал сделать за 24 часа перед возвращением в Белый дом в 2025 году говорится в материале

Накануне госсекретарь США Марко Рубио отметил, что вопрос гарантий безопасности является ключевым в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Запад сможет предоставить Украине только такие гарантии безопасности, с которыми согласится российская сторона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с взаимными гарантиями безопасности, станут одной из тем переговоров в Абу-Даби. Он также подчеркнул, что Москва не получала от Европы предложений по гарантиям безопасности для всех сторон украинского конфликта.