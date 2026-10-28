Вашингтон изменил подход к территориальному вопросу в переговорах по Украине FT сообщает об изменении позиции Вашингтона по уступкам Украины

Москва28 окт Вести.Вашингтон изменил подход к возможным территориальным уступкам Украины: США заверили Киев, что не будут принуждать его отказываться от претензий на спорные территории в ходе переговоров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

Ранее американская сторона связывала предоставление Украине будущих гарантий безопасности с территориальным вопросом, рассматривая его как возможную часть соглашения об урегулировании. По данным газеты, позднее позиция Вашингтона изменилась.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что обсуждаемые территории являются частью "исторической России", и называл условия урегулирования конфликта.