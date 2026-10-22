Вэнс: США исходят из того, что Россия и Украина согласны вернуться к переговорам

Вэнс заявил о согласии Москвы и Киева вернуться за стол переговоров Вэнс: США исходят из того, что Россия и Украина согласны вернуться к переговорам

Москва22 окт Вести.Соединенные Штаты исходят из того, что Россия и Украина согласились вернуться к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом журналистам заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Я думаю, что обе страны согласились вернуться за стол переговоров сказал политик

По словам Вэнса, до этого позиции Москвы и Киева, касающиеся переговорного процесса, "слишком расходились".

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что ситуация вокруг Украины стала главной темой переговоров президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как отметил Ушаков, дело идет к завершению украинского конфликта.

По словам американского лидера Дональда Трампа, сейчас урегулирование конфликта ближе, чем когда-либо.