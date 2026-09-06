СМИ сообщили о возможных условиях нового мирного плана по Украине На Украине раскрыли детали возможного нового мирного плана, представленного США

Москва6 сен Вести.Украинское издание "Главком" опубликовало предполагаемые детали нового мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, который представители администрации президента США Дональда Трампа могли привезти на переговоры в Москву и Киев.

По данным издания, документ предусматривает полное прекращение огня, территориальные уступки со стороны Украины, отвод ВСУ из Донбасса и части Запорожской области. В этих районах, как утверждается, в дальнейшем может быть размещен контингент ООН.

Также план якобы предполагает проведение на Украине референдума и выборов, а также внесение изменений в Конституцию.

Киеву предлагается отказаться от попыток силой вернуть территории, которые перейдут под контроль России, закрепить внеблоковый статус страны и отказаться от вступления в НАТО и другие военные союзы.

Кроме того, среди предполагаемых условий упоминаются ограничения численности Вооруженных сил Украины и договоренности по языковому вопросу. Полноценный мирный договор, согласно публикации, должен быть подписан уже новой украинской властью и впоследствии закреплен через специальную процедуру в ООН.

При этом официального текста документа в открытом доступе нет. Ни Москва, ни Киев, ни представители администрации Трампа содержание предполагаемого плана не подтвердили.

Публикация появилась на фоне визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Американские представители провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего отправились в Киев.