Москва6 сенВести.Украинское издание "Главком" опубликовало предполагаемые детали нового мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, который представители администрации президента США Дональда Трампа могли привезти на переговоры в Москву и Киев.
По данным издания, документ предусматривает полное прекращение огня, территориальные уступки со стороны Украины, отвод ВСУ из Донбасса и части Запорожской области. В этих районах, как утверждается, в дальнейшем может быть размещен контингент ООН.
Также план якобы предполагает проведение на Украине референдума и выборов, а также внесение изменений в Конституцию.
Киеву предлагается отказаться от попыток силой вернуть территории, которые перейдут под контроль России, закрепить внеблоковый статус страны и отказаться от вступления в НАТО и другие военные союзы.
Кроме того, среди предполагаемых условий упоминаются ограничения численности Вооруженных сил Украины и договоренности по языковому вопросу. Полноценный мирный договор, согласно публикации, должен быть подписан уже новой украинской властью и впоследствии закреплен через специальную процедуру в ООН.
При этом официального текста документа в открытом доступе нет. Ни Москва, ни Киев, ни представители администрации Трампа содержание предполагаемого плана не подтвердили.
Публикация появилась на фоне визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Американские представители провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего отправились в Киев.